حماس: تعذيب الاحتلال للأسرى ممارسات وحشية

شددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على أن "الممارسات الوحشية" بحق الأسرى الفلسطينيين "تُعد امتدادًا لجرائم الاحتلال المستمرة بحق كل ما هو فلسطيني، ضمن حرب الإبادة التي يشنّها على شعبنا وأرضنا".

وقالت حركة "حماس" في تصريح صحفي لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الثلاثاء، إن عمليات التعذيب والتنكيل بحق أسرانا البواسل داخل سجون الاحتلال متواصلة.

وأردفت: "تتوالى الشهادات المروّعة التي توثّق حجم المعاناة التي يعيشها الأسرى، وكان آخرها ما يتعرّض له أسرى سجن عوفر العسكري (جنوب غربي رام الله) من ظروف اعتقالية قاسية ومهينة".

وحذرت من خطورة "الوضع الكارثي"؛ الذي يعيشه الأسرى داخل سجون الاحتلال، ولا سيما في ظل تصاعد سياسة الإهمال الطبي، والجرائم الممنهجة التي تشمل أساليب التعذيب القاسية، والحرمان من الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

وأوردت: "هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية تستوجب من جميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية التحرّك العاجل والجاد للضغط على الاحتلال لوقفها، ومحاسبة حكومته الفاشية التي تشرعن قتل وتعذيب الأسرى".

وأهابت حركة "حماس"، بالجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية والداخل المحتل إلى تكثيف الحراك الداعم والمساند للأسرى البواسل، وتصعيد كل أشكال المقاومة والمواجهة لتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه.

وكشفت هيئة الأسرى والمحررين، النقاب اليوم عن تدهور خطير في ظروف الاعتقال داخل سجن عوفر الإسرائيلي، حيث يعاني الأسرى من أوضاع قاسية ومهينة تتفاقم منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023.

وكان مكتب "إعلام الأسرى" الحقوقي، قد أفاد في وقت سابق اليوم بأن 5 أسرى ارتقوا شهداء داخل سجون الاحتلال؛ 4 منهم من قطاع غزة، خلال شهر أيار/ مايو الماضي، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 70 شهيدًا.