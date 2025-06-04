الصحة تدين استهداف الاحتلال مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح

دانت وزارة الصحة بقطاع غزة، استهداف الاحتلال الإسرائيلي لسطح مبنى الإدارة بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، مشددة على استمرار الاحتلال في سياسته الممنهجة في تقويض المنظومة الصحية.

وأوضحت الصحة، في تصريح مقتضب وصل "الرسالة نت"، يوم الأربعاء، أن الاستهداف تسبب في حالة من الخوف والإرباك بين الطواقم الطبية والمرضى والجرحى ومرافقيهم.

وجددت الصحة مطالبتها العاجلة بتوفير الحماية للمؤسسات الصحية، وتجريم استمرار تقويض عمل المنظومة الصحية واستهدافها.

يشار إلى أن المنظومة الصحية بغزة باتت على شفا حافة الانهيار بعد خروج أكثر من 23 مستشفى عن الخدمة، وعمل باقي المشافي بشكل جزئي في ظل الشح بالأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 176 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.