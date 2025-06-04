وثيقة أوروبية سرية: "إسرائيل" استخدمت التجويع سلاحًا في غزة

كشفت وثيقة سرية، اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل" انتهكت القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح، إضافة إلى قتل عشرات الآلاف من النساء والأطفال.

وأكدت الوثيقة الصادرة عن وحدة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي بتاريخ نوفمبر 2024، أن هذا الأمر يُعد جريمة فظيعة، موضحة أن انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.

ومنذ 2 مارس الماضي، أغلق الاحتلال معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.

وكانت قوات الاحتلال جددت عدوانها على قطاع غزة منذ فجر 18 مارس 2025، بغارات جوية على جميع أنحاء قطاع غزة، منقلبة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة "حماس" وفصائل المقاومة استمر نحو 60 يوماً من إبرامه بوساطة أمريكية مصرية قطرية.

وتنصلت "إسرائيل" من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار التي كانت ستستمر 42 يوماً وتتبعها مرحلة ثالثة بنفس المدة ليؤدي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار والعدوان.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 54510 مواطنين، فيما وصل عدد المصابين إلى 124901، نحو 72% منهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة