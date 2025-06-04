شوكة الصوفي: أبو شباب فار من العدالة وستلاحقه يد القانون

أصدر أهالي منطقة شوكة الصوفي شرق مدينة رفح، ولجنة الطوارئ في المنطقة، بيانًا شديد اللهجة أعلنوا فيه رفضهم القاطع لما وصفوه بـ"الدعوات المشبوهة" التي أطلقها المدعو ياسر أبو شباب ومن معه، للعودة إلى المنطقة.

وأوضح البيان أن ياسر أبو شباب ومجموعته لا ينتمون في الأصل إلى شوكة الصوفي، بل استغلوا موقعها الحدودي في وقت سابق كمقر لهم لتسهيل التواصل مع الاحتلال الإسرائيلي، وفق تعبير البيان.

وأكد أهالي المنطقة في بيانهم أن أبو شباب "فارّ من وجه العدالة"، وأنه لا يمثل سكان الشوكة بأي شكل من الأشكال، مطالبين بعدم الانجرار وراء محاولاته لشق الصف الوطني، والتي وصفوها بأنها تصب في مصلحة الاحتلال وأعوانه.

وأشار البيان إلى أن التشكيل الذي يقوده أبو شباب قام بـ"اغتصاب ما تبقى من بيوت ومزارع وأراضٍ" تعود لأهالي المنطقة، مثمنين موقف سكان شوكة الصوفي بعدم الاستجابة لهذه الدعوات أو التعاطي معها.

وفي ختام البيان، عبّر الأهالي عن دعمهم الكامل للجهات الأمنية في ملاحقة هذا التشكيل الذي وصفوه بـ"العصابي والخارج عن القانون"، مؤكدين استمرارهم في التصدي لأي محاولات تهدد النسيج الوطني أو تمس كرامة وممتلكات أبناء المنطقة.