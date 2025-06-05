الشيكل يرتفع وسط تصاعد فرص الانتخابات المبكرة في (إسرائيل)

شهدت أسواق الصرف الأجنبية المحلية في إسرائيل صباح الخميس، ارتفاعا في سعر صرف الشيكل، تزامنا مع تصاعد التوترات السياسية وإمكانية إجراء انتخابات كنيست مبكرة خلال الأشهر المقبلة.

ويتداول الدولار أمام الشيكل عند 3.47 شيكل، بينما يبلغ سعر اليورو 3.99 شيكل.

وتزايدت مؤشرات الذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد أن أصدر الحاخام دوف لاندو، أحد كبار زعماء المجتمع الحريدي الليتواني، توجيهات لأعضاء الكنيست من حزب يهدوت هتوراة بدعم مشاريع القوانين الخاصة بحل الكنيست.

انتخابات في الأفق

وفي سياق متصل، عقد أعضاء الكنيست من حزب شاس اجتماعًا مساء الأربعاء، قرروا خلاله دعم المقترحات نفسها، مما يعزز فرص حصولها على الأغلبية البرلمانية، بمشاركة المعارضة أيضا.

ويتوقع أن تُجرى الانتخابات البرلمانية السادسة والعشرون للاحتلال الإسرائيلي في أحد المواعيد التالية: نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أو خلال شهري فبراير/ شباط أو مارس/ آذار 2026.

وتشير التقديرات إلى أن حزب الليكود بدأ فعليًا استعداداته لهذا السيناريو، في حين يسعى لتأجيل الانتخابات إلى بداية عام 2026.

وعلى صعيد آخر، من المنتظر أن توافق الحكومة الإسرائيلية، في بداية الأسبوع المقبل، على مقترح وزير العدل ياريف ليفين، الذي يتضمن إعداد آلية لإقالة المستشارة القانونية لرئيس الوزراء، غالي بهاراف-مايارا، ما قد يشعل جدلا قانونيا واسعا في إسرائيل خلال الأيام القادمة.