استشهاد 26 فلسطينياً بينهم 4 صحفيين في غارات (إسرائيلية) على غزة

تواصل "إسرائيل" ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وسط عجز دولي عن وقف نزيف الدم المتواصل للعام الثاني على التوالي.

منذ فجر اليوم الخميس، ارتقى 26 شهيداً، بينهم 4 صحفيين، في غارات استهدفت مناطق متفرقة من القطاع المحاصر. وأُقيمت مواكب تشييع الشهداء في يوم عرفة وعشية عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من الحزن والغضب.

وفي جريمة جديدة استهدفت الصحفيين، استشهد الصحفي سليمان حجاج والمصور إسماعيل بدح من قناة فلسطين اليوم الفضائية، والصحفي سمير الرفاعي من وكالة شمس نيوز، جراء قصف ساحة المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" بمدينة غزة. كما أصيب الصحفيان عماد دلول وأحمد قلجة بجروح خطيرة في ذات الهجوم.

يأتي ذلك في ظل استمرار الغارات المكثفة على قطاع غزة، ما يفاقم معاناة السكان المدنيين ويزيد من أعداد الشهداء والمصابين، بينما يبقى العالم عاجزاً عن اتخاذ أي خطوات جادة لوقف العدوان.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 إلى 54 ألفًا و607 شهداء، إلى جانب إصابة 125 ألفًا و341 مدنيًا؛ غالبتهم العظمى نساء وأطفال.