حماس تدين غارات الاحتلال على بيروت وتحمّل الاحتلال المسؤولية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بشدة الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال مساء الخميس، على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، واعتبرتها عدوانًا سافرًا على سيادة لبنان.

وقال القيادي في حركة حماس علي بركة، في تصريح صحفي: "ندين الغارات الصهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ونعتبرها اعتداءً على سيادة لبنان، وانتهاكًا صارخًا للقرار الدولي 1701".

وأشار بركة إلى أن هذا العدوان ما كان ليحدث لولا الغطاء الأميركي المطلق الذي يوفره البيت الأبيض لحكومة الاحتلال، ما يشجّعها على التمادي في ارتكاب الجرائم بحق شعوب المنطقة.

وأكد القيادي في حماس وقوف حركته الكامل إلى جانب لبنان الشقيق في وجه هذا العدوان الغاشم، محمّلاً حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن "هذه الجريمة الوحشية".