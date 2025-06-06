كتائب القسام تنفذ كميناً محكماً شرق جباليا وتوقع قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن تنفيذ كمين مركب يوم الأحد 2 يونيو 2025، استهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المبحوح شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف العدو.

وأوضحت الكتائب، في بيان صدر بعد عودة مجاهديها من خطوط القتال، أن العملية بدأت في تمام الساعة 12:00 ظهرًا، حيث تم استهداف ناقلة جند من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105" وعبوة "شواظ"، مما أدى إلى تدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

وأضاف البيان أن قوة نجدة من الاحتلال تدخلت لإخلاء الموقع، لكنها تعرضت لعبوة شديدة الانفجار استهدفت جيبًا عسكريًا من نوع "همر"، ما أدى إلى مقتل وإصابة من كانوا بداخله. وبعد ذلك، اشتبك مجاهدو القسام مع أفراد القوة بالأسلحة الخفيفة.

وفي تطور لاحق، حاولت طائرة مروحية من نوع "يسعور" التدخل لإجلاء الجرحى، لكن مقاتلي القسام استهدفوها بالأسلحة الرشاشة، مما أجبرها على الانسحاب دون إتمام مهمتها.

وأكدت كتائب القسام أن هذه العملية تأتي ضمن الرد على الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مشددة على أن مقاتليها سيواصلون التصدي للاحتلال بكل الوسائل المتاحة.