منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ينعي الصحفي أحمد قلجة

نعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الصحفي أحمد قلجة، الذي ارتقى شهيدًا أثناء تأدية واجبه المهني كمصور يعمل مع التلفزيون العربي، بعد قصف إسرائيلي استهدف الصحفيين في مستشفى المعمداني بمدينة غزة.

وأشار المنتدى في بيانه إلى أن استشهاد أحمد قلجة يرفع حصيلة الصحفيين الذين استُشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 إلى 226 صحفيًا، قضوا أثناء محاولتهم نقل حقيقة معاناة الشعب الفلسطيني إلى العالم.

وأكد المنتدى أن دماء فرسان الإعلام الفلسطيني ستبقى شاهدة على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مجددًا العهد بالاستمرار في حمل الرسالة الإعلامية ونقل صوت المظلومين رغم كل التحديات.

ودعا المنتدى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى اتخاذ خطوات جدية لحماية الصحفيين الفلسطينيين وضمان حقهم في أداء واجبهم المهني، مشيرًا إلى أن استهداف الصحفيين هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

واختتم المنتدى بيانه بالتأكيد على أن صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم يمثل تواطؤًا غير مقبول، داعيًا إلى محاسبة الاحتلال على استهدافه الممنهج للصحفيين والمؤسسات الإعلامية.