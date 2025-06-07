مستجدات حرب الإبادة ... مجازر مستمرة وأغلب ضحاياها أطفال

في ليلة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية، استشهد 12 مدنيًا، غالبيتهم أطفال، وأصيب أكثر من 40 آخرين بجراح متفاوتة جراء استهداف خيام النازحين في مناطق متفرقة من مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. القصف الوحشي على تلك المناطق، التي تأوي مئات العائلات الفارّة من جحيم الحرب، خلف مشاهد مروعة من الدمار وأشلاء الضحايا، معظمهم أطفال كانوا يحتمون بخيامهم المؤقتة.

وفي مدينة جباليا شمال القطاع، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروعة بحق عائلة خضر، التي فقدت عشرات أفرادها، بينهم أطباء ومهندسون، غالبيتهم أطفال كانوا يحلمون بمستقبل أجهز عليه الاحتلال بدم بارد. من بين الشهداء:

المهندس محمد إسماعيل خضر وزوجته سهام خضر فارس خضر وأبناؤهما: إبراهيم محمد خضر مصطفى محمد خضر كريم محمد خضر آية محمد خضر ليان محمد خضر

المهندس رمزي إسماعيل خضر وزوجته أحلام حسين خضر وأبناؤهما: الدكتور سلطان رمزي خضر الدكتورة ندى رمزي خضر رنا رمزي خضر أحمد رمزي خضر رغد رمزي خضر لانا رمزي خضر

محمد عبد الرازق خضر وزوجته الدكتورة عايدة إسماعيل خضر وأبناؤهما: عبد الرازق محمد خضر أسيل محمد خضر فرح محمد خضر (حافظة للقرآن) حلا محمد خضر (حافظة للقرآن)

الدكتور عبد القادر حسين خضر وزوجته فاتن إسماعيل خضر وأبناؤهما: حسين عبد القادر خضر بسام عبد القادر خضر الدكتورة شهد عبد القادر خضر بسمة عبد القادر خضر لمى عبد القادر خضر

الأستاذة إلهام شحدة فارس خضر وأبناؤها: حنين مروان خضر ريما مروان خضر ديما مروان خضر رشا مروان خضر عامر مروان خضر شادي مروان خضر



المجزرة بحق عائلة خضر تأتي في إطار استهداف ممنهج للعائلات الفلسطينية، التي تذوق مرارة الإبادة الجماعية يوميًا تحت قصف لا يفرق بين صغير أو كبير.

هذه الليلة السوداء سجلت أرقامًا مروعة، حيث ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 54,631 شهيدًا، غالبيتهم أطفال ونساء، فيما تجاوزت الإصابات 125,421 مدنيًا، في ظل استمرار القصف المدفعي والجوي الذي يطال الأحياء السكنية والتجمعات المدنية بلا توقف.

قطاع غزة يواجه حرب إبادة حقيقية، أبطالها أطفال وعائلات تُفجع كل ساعة بأحبتها، وسط صمت دولي مخزٍ. الليلة لم تكن مجرد قصف عشوائي؛ بل كانت مجزرة استهدفت المستقبل الفلسطيني في وجوه أطفاله الذين دفعوا الثمن الأكبر في حرب لا تعرف الرحمة.