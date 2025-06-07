وزارة الصحة تحذر من كارثة إنسانية في جنوب قطاع غزة

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من كارثة إنسانية وشيكة في جنوب قطاع غزة، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمناطق المحيطة بالمستشفيات، مؤكدة أن التهديدات المباشرة لمجمع ناصر الطبي في خانيونس تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى.

وأوضحت الوزارة، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن مجمع ناصر الطبي هو المستشفى الوحيد الذي لا يزال يقدم خدماته في محافظة خانيونس، بعد خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة وصعوبة الوصول إلى مستشفى الأمل بسبب وقوعه في منطقة الإخلاء.

وأكدت الوزارة أن استهداف مجمع ناصر الطبي أو تعريضه للخطر يعني انهيارًا كاملًا للمنظومة الصحية في جنوب القطاع، مما سيؤدي إلى نتائج كارثية لا يمكن التنبؤ بها.

وجددت الوزارة مناشدتها للجهات الدولية والإنسانية التدخل العاجل لحماية المؤسسات الصحية وضمان إدخال الإمدادات الدوائية والمستلزمات الطبية اللازمة، بما يضمن استمرار تقديم الرعاية الصحية الطارئة للجرحى والمرضى.

كما شددت على ضرورة إلزام الاحتلال بوقف استهدافه المتكرر للمرافق الطبية والبنية التحتية الصحية، التي تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.