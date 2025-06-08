اللجنة الإعلامية لمخيم جنين : الاحتلال دمر 600 منزل وشرد عشرات العائلات في المخيم

أفادت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين بأن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المخيم أسفر عن تدمير 600 منزل بالكامل، بينما تعرضت المنازل المتبقية لأضرار جزئية جعلتها غير صالحة للسكن.

وأكدت اللجنة أن العدوان تسبب في نزوح قسري لنحو 22 ألف مواطن، فيما تمنع قوات الاحتلال عودتهم إلى منازلهم.

كما أعلنت عن استشهاد 42 مواطنًا منذ بدء العدوان، بينهم اثنان برصاص أجهزة السلطة الفلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي العدوان الغاشم على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ139 على التوالي، تزامنًا مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.