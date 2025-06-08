الصحة في غزة تحذر من انهيار وشيك للقطاع الصحي بسبب نفاد الوقود

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من دخول أزمة نقص إمدادات الوقود مرحلة حرجة خلال الساعات القليلة المقبلة، ما يهدد بتوقف عمل المستشفيات الحيوية وخروجها عن الخدمة بشكل كامل.

وأكدت الوزارة أن مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الأهلي العربي يواجهان خطر التوقف عن العمل خلال أقل من 24 ساعة نتيجة نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للرعاية الصحية المقدمة للجرحى والمرضى في مدينة غزة وشمال القطاع، خاصة بعد توقف غالبية المستشفيات في تلك المناطق عن العمل.

وأوضحت الوزارة أن توقف هذين المرفقين الطبيين سيعني عمليًا انهيار ما تبقى من النظام الصحي في مدينة غزة، في وقت لا يزال فيه مجمع ناصر الطبي يعمل بكميات محدودة من الوقود لا تكفي لأكثر من يومين، مما يعمق الأزمة ويزيد من المخاطر الصحية.

وأضافت وزارة الصحة أن الجهات المختصة لم تتلق حتى الآن أي إشارات أو تأكيدات بشأن السماح بدخول الوقود أو توفير الدعم اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، وهو ما ينذر بتوقف شامل للخدمات الصحية ويعرض حياة آلاف المرضى والجرحى لخطر حقيقي.

ودعت الوزارة في ختام بيانها جميع الجهات المعنية والمؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل والضغط على الاحتلال للسماح الفوري بدخول الوقود وقطع الغيار والزيوت الضرورية لتشغيل المولدات في المستشفيات، من أجل تفادي كارثة إنسانية وشيكة تهدد حياة المدنيين في غزة.