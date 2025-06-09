جهاز الدفاع المدني في غزة يرفض ادعاءات الاحتلال ويحذر من حملة تحريضية منظمة

أصدر جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة بيانًا صحفيًا يعرب فيه عن رفضه الشديد للادعاءات التحريضية التي يروج لها جيش الاحتلال الإسرائيلي، محذرًا من أهداف هذه الحملة الإعلامية الممنهجة التي تستهدف تشويه صورة الجهاز وناطقه الرسمي محمود بصل.

وأكد البيان أن جهاز الدفاع المدني هو هيئة إنسانية مستقلة تعمل بعيدًا عن أي توجه سياسي أو تنظيمي، مشددًا على أن الناطق الرسمي محمود بصل يعمل منذ عام 2008 بمهنية لنقل الرسالة الإنسانية السامية للجهاز، وتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني تحت الحصار والعدوان الإسرائيلي.

وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال قد بدأ حملة دعائية سوداء موجهة لوسائل الإعلام الدولية والصحفيين، تتضمن رسائل إلكترونية تدعو إلى رفض الرواية الإعلامية التي يقدمها الدفاع المدني، وتتهم الناطق الرسمي بانتماءات سياسية تعود لعام 2005.

مطالبات وتوضيحات:

التأكيد على الاستقلالية: شدد الدفاع المدني على أنه جهاز خدماتي إنساني بحت، يركز على تقديم الدعم والإغاثة للمتضررين دون أي أجندات سياسية. تحذير من عواقب الحملة: حذر البيان من خطورة زج الجهاز في دائرة الاتهامات المنظمة، معربًا عن قلقه من تداعيات هذه الحملة على عمل الجهاز وسلامة أفراده. مناشدة للمجتمع الدولي: دعا البيان المنظمة الدولية للحماية المدنية والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لحماية الدفاع المدني ورفض الدعاية التحريضية التي تهدف إلى طمس الحقيقة.

واعتبر جهاز الدفاع المدني أن هذه الحملة جزء من محاولة الاحتلال لتكميم الأفواه وإخفاء جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا استمراره في أداء رسالته الإنسانية رغم كل الضغوطات والعراقيل.