حركة حماس تدعو لفتح تحقيق في استهداف المدنيين قرب مراكز المساعدات

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الاحتلال الصهيوني يواصل ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في قطاع غزة، مشيرة إلى استشهاد عشرات المواطنين، بينهم نساء وأطفال، خلال الساعات الماضية جراء قصف مكثف استهدف الأحياء السكنية والمنازل المأهولة.

وفي بيان رسمي، أدانت الحركة جريمة جديدة نفذتها قوات الاحتلال صباح اليوم، حيث استهدفت مدنيين جائعين كانوا بالقرب من مركزي توزيع للمساعدات في غرب رفح وجنوب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد عشرة مواطنين وإصابة العشرات. وأوضحت أن هذه المراكز تحوّلت إلى مصائد موت يديرها الاحتلال بالتعاون مع شركات أمنية أمريكية تحت غطاء إنساني زائف.

ودعت "حماس" إلى:

1. فتح تحقيق دولي مستقل في هذه الجرائم وتقديم قادة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية.

2. وقف العمل بالمراكز العسكرية المشبوهة لتوزيع المساعدات، واعتماد الأمم المتحدة كجهة شرعية ومحايدة لإدخال الإغاثة.

3. تحرك دولي عاجل لوقف العدوان ورفع الحصار المفروض على غزة.

وشددت الحركة على أن استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم يُعد تواطؤًا مع الاحتلال، مؤكدة أن صمود الشعب الفلسطيني وإرادته لن ينكسر أمام آلة الحرب الصهيونية.