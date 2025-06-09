تورط جهاز مخابرات عربي في دعم مرتزقة العدو شرق رفح

أعلنت قوة أمن المقاومة في منصة "الحارس" عن كشف معلومات استخباراتية تؤكد تورط جهاز مخابرات عربي في تأهيل وتوجيه مرتزقة العدو المنتشرين في مناطق سيطرة العدو شرق مدينة رفح.

وذكرت المقاومة أن الجهاز المخابراتي قام بتمويل هؤلاء المرتزقة بمبالغ مالية، بالإضافة إلى تقديم دعم لوجستي متكامل يشمل توفير مركبات رباعية الدفع، وأجهزة رؤية ليلية، وأجهزة ملاحة، فضلاً عن تطبيقات متخصصة في مجال الاتصال والإعلام.

وأكدت المقاومة على اتخاذ قرار حازم بملاحقة قطاع الطرق وعصابات المرتزقة، واعتبارهم أهدافًا مشروعة وامتدادًا لقوات العدو، في إطار استمرار جهودها لحماية الأرض والمواطنين.