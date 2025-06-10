الخدمات الطبية تطالب بتحقيق دولي في استشهاد 3 مسعفين بغزة

دعت مديرية الخدمات الطبية في غزة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى فتح تحقيق عاجل في جريمة استشهاد ثلاثة من كوادرها بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن الشهداء الثلاثة، وهم:

الشهيد حسين محيسن (مدير الإسعاف والطوارئ بمحافظة غزة)

الشهيد وائل العطار (مسعف)

الشهيد براء عفانة (مسعف متطوع)

ارتقوا إثر استهدافهم بقذيفة دبابة أثناء محاولتهم انتشال عدد من المصابين من منزل تعرض للقصف في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

وأضافت المديرية أن طاقمًا إسعافيًا آخر حاول الوصول إلى مكان الحادث لانتشال جثامين الشهداء، إلا أنه تعرض لإطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال وطائراته المسيرة، مما حال دون إنقاذهم أو الوصول إليهم حتى ساعات الصباح.

وأكدت المديرية أن هذه الجريمة هي امتداد لسلسلة استهدافات ممنهجة ضد الأطقم الطبية في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد كبير من العاملين في القطاع الصحي منذ بداية الحرب المستمرة قبل 20 شهرًا.

وطالبت المديرية المؤسسات الدولية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حماية الطواقم الطبية ومنع الاحتلال من مواصلة جرائمه بحقهم. كما جددت عزمها على مواصلة أداء واجبها الإنساني رغم المخاطر الكبيرة التي تواجهها، متعهدة بالوقوف إلى جانب أبناء شعبها مهما بلغت التحديات.