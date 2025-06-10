إيران: وثائق سرية تكشف تسريب أسماء علماء وتنسيقاً بين الوكالة الدولية و(إسرائيل)

أفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الوثائق التي حصلت عليها إيران في عملية أمنية كشفت عن تنسيق كامل بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية و(إسرائيل)، بما في ذلك تبادل معلومات حساسة وتسريب رسائل رسمية إيرانية عبر قنوات سرية.

ووفقًا للوثائق المسربة، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تلتزم بدورها المحايد، بل أصبحت أداة تخدم أهداف (إسرائيل)، بما في ذلك تسريب أسماء علماء نوويين إيرانيين، الأمر الذي أدى إلى تعرضهم للاغتيال في حوادث سابقة.

وأكدت المصادر أن إيران تعتزم اتخاذ إجراءات دبلوماسية صارمة ضد هذه الانتهاكات، واعتبرت أن الكشف عن هذا التعاون السري بين الوكالة والمؤسسات الدولية والقوى الغربية مع (إسرائيل) يهدد نزاهة المنظمات الدولية ومصداقيتها.

وتعد هذه الوثائق بمثابة ضربة قوية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تواجه اتهامات بتجاوز صلاحياتها القانونية والانحياز ضد إيران في سياق النزاعات المستمرة بشأن برنامجها النووي.