24 شهيدًا وأكثر من 200 جريح في يوم جديد من عدوان الاحتلال على غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، مستهدفًا المدنيين والمنشآت في مختلف مناطق القطاع، ما أسفر عن استشهاد 24 مواطنًا منذ فجر اليوم الخميس، بينهم 19 من منتظري المساعدات، وإصابة أكثر من 200 آخرين في غارات جوية مكثفة.

وشهدت بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس استهدافًا أدى إلى استشهاد امرأة وطفلها، فيما استشهد المواطن عبد الوهاب جرير أبو هداف مع زوجته وطفله نتيجة قصف استهدف خيام النازحين في منطقة مواصي القرارة جنوبي القطاع.

في شمال غرب غزة، استشهد 19 مواطنًا وأصيب العشرات إثر قصف مركز توزيع المساعدات في محور "نتساريم" ومنطقة السودانية، حيث أسفر العدوان عن إصابة أكثر من 200 شخص بجراح متفاوتة.

بدورها، أكدت فرق الدفاع المدني صعوبة تحديد مواقع الاستهداف بسبب انقطاع الإرسال، ما يعيق عمليات الإنقاذ والتواصل مع المواطنين المحاصرين.

يُذكر أن الاحتلال جدد عدوانه على قطاع غزة منذ فجر 18 مارس 2025، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دام 60 يومًا، ليصل إجمالي عدد الشهداء إلى أكثر من 4821 شخصًا، والمصابين إلى 15353 آخرين منذ بدء التصعيد الأخير.