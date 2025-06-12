برلمانيون لأجل القدس وفلسطين تدعو مصر لتسهيل عبور "قافلة الصمود"

دعت رابطة "برلمانيون لأجل القدس وفلسطين" جمهورية مصر العربية إلى تسهيل مرور "قافلة الصمود" الدولية المتوجهة إلى قطاع غزة، والتي تضم برلمانيين وسياسيين ونشطاء من عدة دول حول العالم، في إطار جهد إنساني يهدف إلى كسر الحصار وتسليط الضوء على الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان القطاع.

وأكدت الرابطة في بيان صحفي، أن القافلة تمثل تعبيرًا حيًّا عن صوت الشعوب الحية وضمير الإنسانية، في وقت يشهد فيه العالم صمتًا رسميًا مطبقًا تجاه الإبادة الجماعية والتجويع والتطهير العرقي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.

ودعت الحكومة المصرية إلى السماح للقافلة بالعبور السلس عبر معبر رفح البري، واعتبار هذه المبادرة الشعبية السلمية دعمًا حقيقيًا للجهود السياسية والدبلوماسية الرامية لوقف العدوان ورفع الحصار.

وأشارت إلى أن استمرار الاحتلال في منع المساعدات واستهداف المدنيين ومفاقمة الكارثة الإنسانية لا يهدد فقط الشعب الفلسطيني، بل يشكل خطرًا مباشرًا على الأمن القومي العربي والمصري.

وأكدت الرابطة دعمها الكامل لهذه المبادرة، ودعت البرلمانات الحرة والقوى الحيّة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف المجازر، وإنهاء الحصار، وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية في الحياة والكرامة.

وفي ختام البيان، توجهت الرابطة بالتحية للمشاركين في "قافلة الصمود"، معتبرة انضمامهم نموذجًا حقيقيًا للتضامن الإنساني، وموقفًا مبدئيًا شجاعًا ضد الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.