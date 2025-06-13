كتائب القسام تتضامن مع إيران في وجه العدوان (الإسرائيلي)

أكد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تضامن كتائب القسام مع إيران، بعد تعرضها لضربات إسرائيلية في محافظات عدة، اليوم الجمعة.

وقال أبو عبيدة في تصريحات نشرت على حسابه بتطبيق “تلغرام”: “نعلن تضامننا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وجه العدوان الصهيوني الغاشم”.

وأضاف أبو عبيدة أن الهجوم الإسرائيلي على إيران “يأتي في المقام الأول بسبب وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها الكبير لمقاوميه الشرفاء”.

ونعى أبو عبيدة القادة العسكريين الإيرانيين الذين اغتالتهم إسرائيل خلال الهجوم، وأكد أن “العدو الصهيوني واهم كل الوهم إن ظن أن هذه الضربات الغادرة يمكن أن تقوض جبهات المقاومة أو تثبّت أركان هذا الكيان الهشّ في المنطقة”، معتبرا أن الاحتلال “يواصل ارتكاب أخطاء استراتيجية متتالية ستُقربه من زواله المحتوم”.

وأطلقت (إسرائيل)، فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على إيران استهدف مواقع نووية، واغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين.

وفي المقابل، توعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي (إسرائيل)، بـ”عقاب صارم”، ردا على الهجمات.