قوات الاحتلال تواصل عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الـ145

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها الوحشي على مدينة جنين ومخيمها، مما تسبب في دمار واسع ونزوح قسري للسكان.

وذكرت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين أن بلدة السيلة الحارثية غرب جنين شهدت اقتحامًا واسعًا استمر خمس ساعات، تخلله مداهمة عدد كبير من المنازل.

وأوضحت اللجنة أن عدوان الاحتلال أسفر عن هدم 600 منزل بشكل كامل، بينما تضررت بقية المنازل بشكل جزئي، مما جعلها غير صالحة للسكن.

كما تسبب هذا العدوان في نزوح حوالي 22 ألف مواطن قسريًا، وسجلت استشهاد 42 مواطنًا، من بينهم اثنان قضوا برصاص أجهزة السلطة.

يأتي هذا العدوان المستمر في ظل صمت دولي وغياب أي خطوات جدية لوقف جرائم الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء.