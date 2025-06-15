الاحتلال يواصل حصار الضفة واقتحام المدن واعتقال عشرات المواطنين

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالي، في فرض إجراءاتها التعسفية على مدن وبلدات الضفة الغربية، حيث أغلقت معظم مداخل القرى والبلدات عبر حواجز وبوابات حديدية، وشنت حملة واسعة من الاقتحامات والاعتقالات في عدة مناطق.

اقتحامات واعتقالات في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيم شعفاط بعد مداهمة منازلهما، فيما اقتحمت بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس واعتدت بالضرب على شبان أثناء تحقيق ميداني، ودهمت منازل عدة في المنطقة.

إغلاق مداخل رام الله ونابلس

في رام الله والبيرة، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها بإغلاق مداخل مدينتي رام الله والبيرة وعدد من القرى المحيطة، مثل دير عمار وسنجل وراس كركر، عبر المكعبات الإسمنتية والبوابات الحديدية.

أما نابلس، فقد استمرت الحواجز العسكرية في منع الدخول والخروج، وشهد حاجز دير شرف إطلاق قنابل الصوت والغاز على مركبات المواطنين، فيما أبقت على طريق واحد فقط مفتوحًا للحركة بين عصيرة والباذان.

حصار قلقيلية والخليل

أغلقت قوات الاحتلال المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية ومداخل القرى المحيطة بها، مثل النبي إلياس وإماتين والفندق، ومنعت تنقّل المواطنين.

وفي الخليل، أغلقت الطرق والمداخل الترابية، ومنعت حركة المواطنين، وشنت حملة اعتقالات طالت 19 مواطنًا في إذنا وسعير والظاهرية، وبلدات أخرى.

إغلاق الأغوار الشمالية

تواصل قوات الاحتلال إغلاق حاجزي الحمرا وتياسير في الأغوار الشمالية منذ يوم الجمعة، ما أعاق حركة المزارعين والمواطنين، وأدى إلى عرقلة نقل المنتجات الزراعية إلى الأسواق.

يُشار إلى أن هذه الإجراءات تُعمّق من معاناة سكان الضفة الغربية، في ظل استمرار الاحتلال في ممارساته القمعية والتصعيد ضد المدنيين العُزّل.