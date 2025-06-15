وزارة الصحة تحذر: المستشفيات في غزة مهددة بالتوقف جراء القصف ونقص الإمدادات

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من كارثة وشيكة تهدد الخدمات الصحية بسبب التهديدات المتكررة بالقصف والإخلاءات للمناطق المحيطة بالمستشفيات، ما يؤدي إلى إرباك عمل الطواقم الطبية ويعرض ما تبقى من المنشآت الصحية لخطر التوقف الكامل.

وأكدت الوزارة أن الطواقم الطبية والمرضى يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى المستشفيات، مع غياب الطرق الآمنة واستمرار التصعيد الإسرائيلي.

وأشارت الوزارة إلى أن المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل بشكل جزئي تُعاني من نقص حاد في الإمدادات الطبية، مما يهدد بتوقف الخدمات الصحية التخصصية الضرورية للجرحى والمرضى.

وشددت على أن مجمع ناصر الطبي يُعد الملاذ الوحيد لمئات المرضى والجرحى في جنوب قطاع غزة، وأن توقفه عن العمل سيشكل كارثة إنسانية لا يمكن تصور عواقبها.

كما دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لضمان توفير الإمدادات الطبية وحماية المنشآت الصحية، مشيرة إلى أن الاحتلال يضع المستشفيات ضمن أهدافه العسكرية دون تقديم أي أدلة ملموسة.

يُذكر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مستمر منذ أكثر من 616 يومًا، متسببًا في مقتل وإصابة أكثر من 180 ألف مدني، أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن، وسط صمت دولي وتفاقم الأزمة الإنسانية.