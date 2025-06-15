حركة الأحرار تدين العدوان الصهيوني على إيران وتؤكد دعمها الكامل للرد الإيراني

أدانت حركة الأحرار الفلسطينية بشدة العدوان الصهيوني الغادر على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي استهدف منشآتها النووية وكبار قادتها العسكريين والعلماء، وأدى إلى سقوط شهداء وجرحى وتدمير واسع في البنية التحتية، واعتبرته دليلاً واضحاً على همجية الاحتلال وأطماعه التوسعية الفاشية في المنطقة، والمدعومة من الإدارة الأمريكية والتواطؤ الدولي.

وأشادت الحركة في بيان صحفي، بالضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت العمق الصهيوني وأصابت مواقع حساسة وسيادية بدقة، معتبرة أن تلك الضربات أحدثت حالة من الإرباك في الجبهة الداخلية للاحتلال، وأغرقت كيانه بالخوف والدمار، مشيرة إلى أن "الرد الإيراني المشروع يمثل حقاً كاملاً في الدفاع عن النفس أمام اعتداءات العدو الصهيوني".

وأكدت حركة الأحرار أن مشاهد الدمار التي لحقت بالاحتلال الصهيوني جراء الضربات الإيرانية، كانت بمثابة بلسم لجراح الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ويلات الاحتلال، واعتبرتها دعماً معنوياً يعزز من صمود الفلسطينيين ويزيد من إصرارهم على مواصلة مقاومة الاحتلال.

كما عبّرت الحركة عن تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وشعباً، مقدمةً أحر التعازي لعائلات الشهداء، ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن استمرار العدوان الصهيوني في المنطقة يتطلب موقفاً موحداً من قوى المقاومة وأحرار العالم لردعه ووضع حد لجرائمه.