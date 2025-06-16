300 شهيد و2649 مصابا قرب مراكز المساعدات بقطاع غزة

أفادت معطيات رسمية فلسطينية، بأن 300 مواطن مدني ارتقوا شهداء وأصيب 2649 آخرين بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا، بالإضافة لـ 9 مفقودين، قرب مراكز المساعدات الأمريكية الإسرائيلية، منذ يوم الثلاثاء 27 أيار/ مايو 2025.

ونشر "المكتب الإعلامي" الحكومي في قطاع غزة إحصائية، تلقتها "الرسالة نت"، بأعداد الشُّهداء والمصابين والمفقودين من المدنيين المُجوَّعين

وقال "المكتب الإعلامي" إن المدنيين المشار لهم استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولتهم الحصول على الغذاء من "مصائد الموت"؛ في إشارة إلى "مراكز المساعدات الأمريكية– الإسرائيلية"، وذلك في رفح ووادي غزة.

وأفاد بأن اليوم الأول من توزيع المساعدات؛ الثلاثاء 27 أيار/ مايو الماضي، سُجل 3 شهداء و46 مصاباً، إلى جانب 7 مفقودين. منوهًا لارتقاء 10 شهداء وإصابة 89 مدنيًا في اليوم التالي؛ الأربعاء 28 مايو.

وبيّنت المعطيات أن 35 مدنيًا من المجوّعين استشهدوا وأصيب 232 آخرين، بالإضافة لفقدان مواطنين يوم الأحد 1 حزيران/ يونيو الجاري.

واستشهد يوم الإثنين 2 حزيران الجاري، 26 مدنيًا وأصيب 122 آخرين. بينما أُعلن يوم الثلاثاء 3 حزيران عن ارتقاء 27 شهيداً وإصابة 127 مدنيًا.

ولفت "المكتب الإعلامي" النظر إلى أن يوم الجمعة 6 حزيران ارتقى 8 شهداء بالإضافة لـ 142 مصاباً. وأن يوم الأحد 8 حزيران شهيد ارتقاء 11 شهيدًا وإصابة 193 مدنيًا قرب مراكز المساعدات الأمريكية الإسرائيلية.

وارتقى يوم الإثنين 9 حزيران الجاري، 11 شهيداً بالإضافة لـ 249 مصاباً. إلى جانب 36 شهيداً و295 مصاباً يوم الثلاثاء 10 حزيران.

ونبهت المعطيات الرسمية إلى ارتقاء 57 شهيداً وإصابة 363 مدنيًا يوم الأربعاء 11 حزيران، بالإضافة لـ 21 شهيدًا و294 مصابًا يوم الخميس 12 حزيران.

وسُجل الجمعة والسبت 13 و14 يونيو الجاري، 29 شهيداً و380 مصاباً قرب مراكز المساعدات الأمريكية الإسرائيلية بقطاع غزة، بالإضافة لـ 26 شهيداً و117 مصاباً؛ يوم الأحد 15 حزيران.