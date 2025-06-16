الجهاد الإسلامي: ندين جرائم الاحتلال بحق إيران وندعم حقها في الرد

أدانت حركة الجهاد الإسلامي، في بيانٍ رسمي، جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الإيراني، وبالأخص استهداف مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي الإيراني.

وأكدت الحركة أن هذه الجرائم تمثل امتداداً لسياسات الاحتلال العدوانية ضد شعوب الأمة، سواء في لبنان وسوريا واليمن، أو من خلال حرب الإبادة المستمرة في غزة والعدوان المتصاعد على الضفة الغربية.

وشددت الحركة على حق الشعب الإيراني في الدفاع عن نفسه وأرضه، وحقه المشروع في الرد على هذه الاعتداءات بكل الوسائل المتاحة، معتبرة أن هذا الرد حق سيادي لا يمكن المساس به.

يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قد صعّد من استهدافه لمواقع ومنشآت داخل إيران، وسط تصاعد التوتر الإقليمي والاعتداءات المستمرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.