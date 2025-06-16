قافلة الصمود تعلن عودتها إلى تونس بانتظار الإفراج عن الموقوفين

أعلنت قافلة الصمود البرية لكسر الحصار عن غزة، في بيان رسمي، أنها قررت العودة إلى تونس بعد استنفاد كافة الحلول القانونية والدبلوماسية لفتح الطريق البري، واستحالة استخدام الطريق البحري عبر ليبيا.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار مرتبط بإطلاق سراح المشاركين الموقوفين، حيث أكدت القافلة أنها لن تغادر دون الإفراج عن جميع المشاركين المعتقلين، الذين ينتمون إلى جنسيات تونسية، جزائرية، ليبية، وسودانية.

أوضاع الموقوفين:

_ من تونس: يوسف بن يونس، سامي بن بلقاسم الرقيصي، علاء بن عمارة.

_ من الجزائر: زيدان الياس، بلال ورتاني، ياسر بولعراس.

_ من ليبيا: عبد الرحمان رياض النسر، عبد الرزاق سالم حماد، أديب علي البكوش الورفلي؛ مصعب يوسف الفارس، أبوعجيلة أحمد علي أبو القطف، بلال الفيتوري.

_ من السودان: محمد نور محمد علي.

وأوضحت القافلة أنها تواصلت مع كافة الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الخارجية التونسية، لتسريع عملية الإفراج عن المعتقلين، وأكدت التزامها بالنهج السلمي في انتظار إطلاق سراحهم.

كما أعلنت القافلة أن المشاركين الراغبين في العودة إلى تونس يمكنهم المغادرة بشكل منظم ابتداءً من صباح الغد، مع التنسيق المسبق مع لجنة التنظيم.

وفي الختام، توجهت القافلة بالشكر للداعمين، مؤكدة وقف استقبال المنضمين الجدد في الوقت الحالي، إلى حين تحديد المسار القادم وضمان الإفراج عن كافة الموقوفين.