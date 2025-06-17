مقتل جندي (إسرائيلي) وإصابة آخرين في خانيونس إثر استهداف مدرعة بعبوة ناسفة

لقي الجندي (الإسرائيلي) نيف ليشم مصرعه، وأصيب ضابط وثلاثة جنود آخرين من الكتيبة 12 التابعة للواء جولاني، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة عسكرية لقوات الاحتلال في منطقة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الانفجار وقع خلال وجود المدرعة ضمن تحركات عسكرية للاحتلال في المنطقة، فيما أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية مسؤوليتها عن العملية، مؤكدة أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد على الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

يُذكر أن هذا الحادث يُضاف إلى سلسلة الهجمات النوعية التي تنفذها المقاومة ضد قوات الاحتلال، وسط تصاعد التوتر العسكري في القطاع.