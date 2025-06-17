"القسام": دمرنا ناقلتي جند و أوقعنا قوة "إسرائيلية" بين قتيل وجريح شرق خانيونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن تدمير ناقلتي جند إسرائيليتين، وتفجير عبوة استهدفت قوة إسرائيلية، شرق عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام في منشور عبر قناة "تليغرام" يوم الثلاثاء: "إن مجاهديها بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس تمكنوا أمس الاثنين من تدمير ناقلتي جند صهيونيتين بعبوتي "شواظ" في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع ورصد مجاهدونا اشتعال النيران في الآليات وهبوط الطيران المروحي للإخلاء".

وفي السياق، أعلنت القسام عن تمكن مجاهديها أمس الاثنين من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح شرق عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وتواصل كتائب القسام تصديها لآليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى"، ومواجهة العدوان المستمر منذ أكثر من عام ونصف.

ومنذ 18 آذار/مارس الماضي، استأنفت "إسرائيل" حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم أمريكي.