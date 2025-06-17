"المنظمات الأهلية" تطالب بوقف آلية المساعدات الأمريكية الإسرائيلية

استنكرت "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية"، يوم الثلاثاء، المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار تجاه آلاف المواطنين في إحدى نقاط توزيع المساعدات التابعة لما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" في خانيونس جنوب قطاع غزة والتي أسفرت عن استشهاد عشرات المواطنين وإصابة المئات بجراح.

وأكدت الشبكة في بيان اطلعت عليه "الرسالة نت" أن هذه المؤسسة والشركة الأمريكية شركاء للاحتلال في استهداف وقتل المدنيين الذين جاءوا لهذه النقاط العسكرية التي ومنذ اليوم الأول لإقامتها شكلت خطرًا قاتلًا لحياة عشرات آلاف المواطنين الجوعى الذي اضطروا للقدوم إليها للحصول على مساعدات غذائية قليلة.

وأشارت الشبكة إلى أن هذه الآلية تهدف لخدمة أجندة الاحتلال في تعميق الأزمة الإنسانية واستمرارها وفرض مشروع النزوح القسري والتهجير لشعبنا الفلسطيني.

وشددت الشبكة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية وتكاتف الجهود من أجل وقف هذه الآلية الأمنية وتعزيز منظومة العمل الإنساني التي تضم وكالات الأمم المتحدة وبخاصة الأونروا والمنظمات الأهلية الفلسطينية والدولية.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق دولي في هذه الجرائم المتواصلة في هذه النقاط التي تديرها الشركة الأمنية وما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" ومحاسبتهم كشركاء للاحتلال في هذه الجرائم.

كما طالبت بالضغط الجاد والعاجل على الاحتلال لفتح المعابر ودخول المساعدات وتوزيعها على مستحقيها بما يضمن حماية المواطنين وصون كرامتهم والتخفيف من تداعيات الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشونها.