الحرس الثوري يعلن انطلاق الموجة الـ11 من "الوعد الصادق 3"

أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء، عن إطلاق الموجة الحادية عشرة من عملية "الوعد الصادق 3"، عبر صواريخ "فتاح" من الجيل الأول.

وقال الحرس الثوري في بيان له، إنّ صواريخ "فتاح" القوية والمناورة، أُطلقت الليلة تجاه تل أبيب، و"حملت رسالة قوة واضحة"، مشيرًا إلى أنّ العملية تؤذن ببداية نهاية ما وصفه بـ"الدفاع الأسطوري للجيش الصهيوني"، وبداية إرباك وتدمير الصهاينة، وفق البيان.

وأضاف أن الضربة الصاروخية أظهرت أنّ إيران "باتت تسيطر بشكل كامل على سماء الأراضي المحتلة، وأن سكان الكيان عاجزون تمامًا عن مواجهة الهجمات الصاروخية الإيرانية".

وكان الحرس الثوري قد أعلن في وقت سابق اليوم عن قصفه مقر "أمان"، جهاز الاستخبارات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، في مدينة هرتسيليا شمال تل أبيب، إلى جانب استهداف موقع آخر في تل أبيب يُستخدم للتخطيط لعمليات الاغتيال.

وتداولت منصات إعلامية إسرائيلية على تطبيق "تلغرام" مقاطع فيديو وصورًا تُظهر اندلاع حرائق في عدد من المباني بمنطقة هرتسيليا، عقب الضربات الصاروخية الإيرانية صباح اليوم، دون أن تُفصح سلطات الاحتلال عن هوية المواقع المستهدفة أو حجم الخسائر بدقة.

وتأتي هذه الضربة في إطار سلسلة من الموجات الهجومية التي أعلنت عنها إيران ضمن عملية "الوعد الصادق 3"، والتي أطلقتها ردًا على العدوان الإسرائيلي المتكرر على أراضيها.