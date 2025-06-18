20 شهيدًا ومصابون بقصف إسرائيلي في القطاع

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة.

ولليوم الـ93 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وحرب الإبادة الجماعية على القطاع، مخلفًا مئات الشهداء والجرحى.

وأفاد مراسلنا باستشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين، في غارة إسرائيلية على منزل بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وذكر أن 11 شهيدًا ارتقوا وأصبب أكثر من 100 مصاب، جراء قصف الاحتلال منتظري المساعدات في شارع صلاح الدين وسط القطاع.

وأشار إلى استشهاد خمسة مواطنين، في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين بمنطقة العطار بمواصي خانيونس جنوبي القطاع.

وقال إن ثلاثة مواطنين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس، وهم: محمود محمد رصرص، نضال محمود رصرص، وورد محمود رصرص.

وفي السياق، واصلت قوات الاحتلال تنفيذ عمليات 5نسف شرقي مدينة غزة وشرقي جباليا شمالي القطاع.

وعلى مدار الأيام الماضية، استهدفت قوات الاحتلال نقاط توزيع مساعدات، سواءً في رفح أو وسط القطاع، ما أدى إلى وقوع مئات الشهداء والإصابات.

وتشن قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 180 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.