المركز الفلسطيني للمفقودين: رصدنا الكثير من حالات فقدان المدنيين عند نقاط المساعدات

أعلن المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا، أنه تلقى خلال الأيام الماضية عشرات البلاغات عن حالات فقدان مواطنين لم يعودوا إلى منازلهم بعد توجههم لاستلام المساعدات الغذائية من نقاط التوزيع التي تشهد فوضى واعتداءات مستمرة.

وأوضح المركز أن هناك مؤشرات ترجح استشهاد بعض المفقودين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل استهدافها العشوائي للمدنيين في تلك المواقع، وسط ما وصفه بـ"الاستخفاف الكامل بحياة المواطنين وتجويعهم وقهرهم".

وحمل المركز الاحتلال المسؤولية المباشرة عن هذه الحوادث المتكررة، داعيًا إلى تحقيق دولي عاجل في انتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها مناطق توزيع المساعدات في قطاع غزة.

كما ناشد المركز أهالي المفقودين الإسراع بتسجيل بيانات ذويهم عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالمركز لتوثيق الحالات ومتابعتها ضمن الجهود القانونية والحقوقية المستمرة.