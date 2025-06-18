وزارة الصحة: إمدادات الوقود للمستشفيات تكفي 3 أيام فقط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات، بحجة وقوعها في مناطق تصنفها سلطات الاحتلال كـ"مناطق حمراء".

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يعيق بشدة وصول إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية، التي تعد المصدر الوحيد لتزويد الأقسام الحيوية في المستشفيات بالطاقة.

وحذرت الصحة من أن الكميات المتوفرة من الوقود تكفي لتغطية الاحتياجات لمدة ثلاثة أيام فقط، ما يهدد بتوقف المرافق الصحية عن العمل، بما في ذلك وحدات العناية المركزة وأقسام الطوارئ.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال لضمان وصول الإمدادات الإنسانية، وإنقاذ الأرواح التي تعتمد على الخدمات الصحية في القطاع.