حماس: الاحتلال مستمر في جرائمه بحق غزة وسط صمت دولي

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم تصريحًا صحفيًا أكدت فيه استمرار الجرائم البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، بما في ذلك الغارات المكثفة على المناطق السكنية واستهداف المواطنين المُجوَّعين قرب ما وصفتها بـ"مصائد الموت" للتحكم في المساعدات الإنسانية.

وأوضحت الحركة أن الساعات الأربع والعشرين الأخيرة شهدت تصعيدًا غير مسبوق أسفر عن ارتقاء قرابة مائة وخمسين شهيدًا، في ظل استهداف ممنهج للأحياء السكنية وعمليات إخلاء قسري وتقليص المناطق الآمنة، لا سيما في مواصي خان يونس. كما أشارت إلى تصاعد عمليات التدمير والنسف، مؤكدةً أن هذه الانتهاكات تندرج ضمن جرائم الحرب وتهدف إلى تنفيذ سياسة إبادة مستمرة منذ نحو عشرين شهرًا.

وطالبت "حماس" المجتمع الدولي، وخاصة الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة، بالتحرك الفوري لوقف العدوان الإجرامي على قطاع غزة وإغاثة الشعب الفلسطيني. كما دعت الحركة إلى اعتماد وكالات الأمم المتحدة الإغاثية كجهة موثوقة لتوصيل المساعدات الإنسانية، بعيدًا عن أي تدخل أو تحكم من الاحتلال الإسرائيلي.

يُذكر أن الحركة دعت في ختام بيانها إلى استمرار صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في وجه الاحتلال حتى تحقيق الحرية وإنهاء العدوان.