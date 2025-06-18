كتائب القسام: عمليات نوعية تستهدف قوات الاحتلال جنوب قطاع غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية النوعية التي استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الكتائب أن مجاهديها تمكنوا، أمس الثلاثاء، من استهداف تجمع لقوات الاحتلال في منطقة السطر الغربي بعدد من قذائف الهاون، إضافة إلى قصف موقع "مارس" العسكري شرق مدينة خانيونس برشقة صاروخية دقيقة.

وفي عملية مشتركة مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تمكن المقاومون من قنص جندي إسرائيلي وقتله على الفور في منطقة عبسان الكبيرة شرق خانيونس، حيث تم رصد هبوط طائرات مروحية إسرائيلية لإخلاء الجثة.

كما أعلنت القسام عن استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" كانت تقل جنديين بقذيفة من نوع "تاندوم" في منطقة "جورة اللوت" قرب مسجد "حليمة" جنوب خانيونس، ما أدى إلى تدميرها وإصابة الجنود الذين كانوا على متنها.

وأكدت كتائب القسام أن هذه العمليات تأتي ردًا على العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددة على أن المقاومة ستواصل تصديها للاحتلال حتى تحقيق أهدافها في الحرية والكرامة.