وزارة الصحة: 69 شهيدًا و221 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن تسجيل 69 شهيدًا، بينهم شهيدان انتُشِلا من تحت الأنقاض، و221 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت الوزارة إلى وجود أعداد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعيق كثافة القصف المستمر عمليات الإنقاذ والإسعاف.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 55,706 شهداء و130,101 إصابة. أما حصيلة العدوان منذ 18 مارس 2025، فقد بلغت 5,401 شهيد و18,060 إصابة.

كما أكدت الوزارة استقبال المستشفيات اليوم 12 شهيدًا و172 إصابة، معظمهم خلال محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية.