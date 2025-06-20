الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بحق منتظري المساعدات قرب نتساريم

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مجزرة جديدة بحق المدنيين الفلسطينيين خلال انتظارهم الحصول على المساعدات الإنسانية شمال مخيم النصيرات، في المنطقة القريبة من "نتساريم"، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية أن حصيلة المجزرة الأولية بلغت 22 شهيداً، إلى جانب عشرات المصابين بجراح متفاوتة، بينهم حالات حرجة، جراء استهداف الاحتلال تجمعاً من الأهالي كانوا ينتظرون مساعدات غذائية في المنطقة.

ووفق شهود عيان، فإن طائرات استطلاع وآليات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر تجاه مئات المواطنين أثناء تجمعهم على أمل الحصول على كيس طحين أو مواد غذائية، ما تسبب في سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين، وسط صعوبة في عمليات الإجلاء بسبب استمرار التحليق المكثف للطائرات.

وتأتي هذه المجزرة في سياق سلسلة اعتداءات متكررة ينفذها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين المتجمهرين في مناطق توزيع المساعدات، حيث قُتل وأُصيب المئات منذ فبراير الماضي خلال انتظارهم المساعدات في مناطق متفرقة من القطاع، أبرزها شارع الرشيد والسودانية ودوار النابلسي وممر نتساريم.

ويفرض الاحتلال رقابة مشددة على إدخال المساعدات، ويمنع وصولها إلى غالبية المناطق الشمالية والوسطى من القطاع، ما أدى إلى تفاقم المجاعة، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانعدام المياه النظيفة والطعام.