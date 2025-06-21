فيينا تشهد مظاهرة منددة بهجمات "إسرائيل" على إيران وفلسطين

شهدت العاصمة النمساوية فيينا مظاهرة احتجاجية استنكر المشاركون فيها الهجمات الإسرائيلية على فلسطين وإيران.

وتجمّع المتظاهرون في شارع ماريا هيلفر ستراسه بفيينا، تحت شعار "ضعوا حداً لعدوان إسرائيل"، ورفعوا أعلام فلسطين وإيران، وفق الأناضول.

وهتف المشاركون بشعارات مثل "حرروا فلسطين"، و"لا للإبادة الجماعية في غزة"، و"ارفعوا أيديكم عن إيران"، وطالبوا بإنهاء هذا الموقف العدواني الإسرائيلي.

ومنذ فجر 13 يونيو/ حزيران الجاري، تشن "إسرائيل"، بدعم أمريكي، هجوما واسعا على إيران استهدف منشآت نووية، وقواعد صاروخية، وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران على هذا الهجوم بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين حتى الآن.

وقالت إحدى منظّمي المظاهرة، وتدعى أمينة، في كلمة: "التقينا هنا من خلفيات دينية وعرقية عدة لنرفع صوتنا ضد الظلم الذي يحدث أمام أنظار العالم".

وأضافت: "نرى على مدار الساعة عبر البث المباشر من هو المعتدي، لكن العديد من الناس، وخصوصاً الحكومات، يفضلون الصمت حيال حقيقة أن إسرائيل دولة إرهابية تنشر الشر في العالم".

وأشارت أمينة إلى أن أكثر من 50 ألف فلسطيني قُتلوا في غزة، معتبرةً ترويج صور هؤلاء الشهداء على أنهم إرهابيون، أمراً مخزياً للغاية.

وتشن "إسرائيل"، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 186 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.