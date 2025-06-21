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انقطاع جديد في خدمات الاتصالات والإنترنت بغزة

انقطاع جديد في خدمات الاتصالات والإنترنت بغزة
انقطاع جديد في خدمات الاتصالات والإنترنت بغزة

الرسالة نت

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عن انقطاع جديد في خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة، نتيجة استهداف أحد المسارات الرئيسية المغذية للمنطقة، بفعل العدوان المستمر على القطاع.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع جاء بعد استنفاد الحلول الفنية البديلة لوصل محافظات شمال القطاع، محذرة من أن استمرار الاستهداف سيؤدي إلى فقدان الشبكة قدرتها على العمل بالكامل، مما يعني انقطاعًا شاملًا في الخدمات.

وأشارت إلى أن طواقمها الفنية تعمل منذ أكثر من 48 ساعة بشكل متواصل لإصلاح الأعطال الأخيرة، إلا أن الاستهداف المستمر للبنية التحتية في العديد من المناطق يعيق استكمال عمليات الإصلاح.

وأكدت الشركة التزامها بتقديم الخدمة قدر الإمكان، مشددة على ضرورة توفير الحماية للبنية التحتية الحيوية التي تمثل شريان الحياة لقطاع غزة.

 

 

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