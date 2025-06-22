مستجدات حرب الإبادة (الإسرائيلية) على قطاع غزة لليوم الـ 625

يواصل الاحتلال (الإسرائيلي) حرب الإبادة على قطاع غزة لليوم الـ 625 على التوالي، وسط تصاعد مستمر في أعداد الشهداء والمصابين، واستمرار استهداف المدنيين العزل في مختلف مناطق القطاع.

شهداء وضحايا:

منذ فجر يوم أمس السبت، ارتقى 41 شهيدًا، بينهم نساء وأطفال، نتيجة غارات (إسرائيلية) استهدفت مناطق متفرقة في القطاع. فجر اليوم الأحد، استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء قصف استهدف خيمة نازحين بمخيم الصمود في مواصي خان يونس.

تصعيد القصف:

شنّت مدفعية وطائرات الاحتلال (الإسرائيلي) قصفًا متواصلًا على مناطق شمال النصيرات، شرق جباليا، وجنوب خان يونس، مستهدفة منازل سكنية ومرافق عامة. كما استهدفت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين في بحر خان يونس.

ضحايا المجاعة والحصار:

تستمر المجاعة التي تضرب القطاع بفعل الحصار (الإسرائيلي) وانقطاع الإمدادات الغذائية، مما يفاقم معاناة السكان، خاصة الأطفال. وأعلنت منظمة المطبخ المركزي العالمي استئناف عملياتها بغزة بعد توقف استمر 12 أسبوعًا، واصفة الخطوة بـ"الإنجاز المهم".

استهداف التجمعات السكنية:

وصلت 8 إصابات لمستشفى العودة جراء قصف تجمعات للمواطنين بانتظار المساعدات في شارع صلاح الدين. كما استشهد 3 أطفال أثناء جمعهم الحطب في محيط سوق الخضار بحي الشجاعية شرقي غزة.

تفاصيل إضافية:

مساء السبت، استشهد عبد الرحيم سالم الشواف ومحمود مجد بركة في قصف الاحتلال على بلدة عبسان الكبيرة. وفي حي التفاح شرقي غزة، ارتقى 5 شهداء من عائلة حمادة، وأصيب آخرون.

تواصل قوات الاحتلال قصفها لمناطق متفرقة في القطاع، مخلفة المزيد من الدمار والضحايا، في ظل صمت دولي وتجاهل لمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة.