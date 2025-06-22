حماس تدين العدوان الأمريكي على إيران وتصفه بتصعيد خطير

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صحفي، العدوان الأمريكي على أراضي وسيادة الجمهورية الإسلامية في إيران، واصفةً إياه بـ"السافر والغاشم"، ومعتبرةً أنه يمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين.

وأكدت الحركة أن هذا الهجوم يعد انسياقًا أعمى وراء أجندات الاحتلال الصهيوني، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي، مشيرةً إلى أنه يعكس سياسة فرض الهيمنة بالقوة ويتناقض مع الأعراف والمواثيق الدولية.

وحملت حماس الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا العدوان، مؤكدةً تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وشعبًا، وثقتها في قدرتهم على مواجهة التحديات والدفاع عن سيادتهم.

واختتمت الحركة بيانها بتأكيد أن هذا الاعتداء لن يضعف عزيمة الشعب الإيراني وقيادته في مواجهة ما وصفته بقوى الاستكبار العالمي.