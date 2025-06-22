وزارة الصحة: أزمة حادة تهدد خدمات المختبرات وبنوك الدم في غزة

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أزمة وشيكة تهدد استمرارية خدمات المختبرات وبنوك الدم في قطاع غزة، في ظل نقص حاد بالمستلزمات المخبرية ومواد الفحص الأساسية، إلى جانب العجز الكبير في أرصدة وحدات الدم.

⁠48.7% من أصناف مواد الفحص المخبرية رصيدها يكفي لأقل من شهر، فيما بلغت نسبة المستلزمات المخبرية التي رصيدها أقل من شهر 48.2%.

⁠تسبب العدوان الإسرائيلي في تدمير نحو 50% من مختبرات المستشفيات و60% من مختبرات الرعاية الأولية، مما أدى إلى تعطيل 514 جهازًا مخبريًا.

⁠تشير الوزارة إلى أن هذا التراجع الحاد يهدد بشكل مباشر استمرارية خدمات التشخيص المخبري ونقل الدم، في ظل ارتفاع عدد الجرحى وتفاقم الكارثة الصحية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الصحية لتقديم الدعم العاجل لضمان استمرار خدمات المختبرات وبنوك الدم، وإنقاذ حياة المرضى والجرحى في القطاع.