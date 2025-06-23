مجزرتان جديدتان للاحتلال تستهدفان نازحين في غزة وخان يونس

واصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث أسفر قصف استهدف خيام نازحين في مخيم البراق الجنوبي بمنطقة المواصي غرب خان يونس، عن سقوط شهداء وعدد من الإصابات.

وفي جريمة مماثلة شمال غرب مدينة غزة، استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو النادي" في منطقة الكرامة، مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، بينهم نازحون من عائلتي "أبو عيادة" و"أبو مطر"، كانوا قد لجأوا إلى المنزل هربًا من العدوان.

وأكدت طواقم الدفاع المدني أنها تمكنت من انتشال شهداء ومصابين من تحت أنقاض المنزل المستهدف في شارع أحمد ياسين، مشيرة إلى أن عملية الإنقاذ واجهت صعوبات كبيرة نتيجة استمرار القصف ونقص المعدات والإمدادات.