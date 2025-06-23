114 منظمة دولية تدعو لتعليق الشراكة مع "إسرائيل"

دعت 114 منظمة مدنية دولية، اليوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، على خلفية ارتكابها إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وانتهاكات أخرى.

وأتى ذلك في بيان مشترك صادر عن المنظمات الـ114، قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون لمراجعة مسألة تعليق اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل".

وأكدت المنظمات التي من بينها هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، أن المراجعة النزيهة لاتفاقية الشراكة لا بد أن تخلص إلى أن "إسرائيل" "انتهكت بجدية" شرط حقوق الإنسان.

وأوضح نائب مدير "مكتب هيومن رايتس ووتش" بمؤسسات الاتحاد الأوروبي كلاوديو فرانكافيلا، في تصريح صحفي، أن كل محاولات الحوار مع "إسرائيل" فشلت إلى حد كبير.

ولفت إلى أن الاحتجاجات المناصرة لفلسطين تتواصل منذ أشهر في أنحاء أوروبا، وأن الناس لا يستطيعون تجاهل ما يرونه يومياً على وسائل التواصل الاجتماعي من رعب وجرائم ووحشية.

واعتبر "فرانكافيلا" أن مراجعة اتفاقية الشراكة لن تكون ذات معنى إذا لم تتبعها إجراءات فعلية، بما في ذلك تعليق الجانب التجاري من الاتفاقية.

وأكد أن منظمات حقوقية إسرائيلية رصدت أن نسبة معاقبة مرتكبي الجرائم في الضفة الغربية لا تتجاوز 3%، ما يدل على أن النظام القضائي الإسرائيلي لا يلاحق تلك الانتهاكات بشكل جاد.

يُذكر أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، تشكل الإطار القانوني للحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين الطرفين.

وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن الشراكة مشروطة "بالالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي".

وتواصل "إسرائيل" تنفيذ المجازر والجرائم بحق المدنيين في قطاع غزة، لليوم الـ 626 تواليًا، في ظل حصار مطبق ومجاعة تضرب أنحاء القطاع.

ونوهت وزارة الصحة الفلسطينية، في التقرير الإحصائي لعدد شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي، وتلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الإثنين، إلى ارتفاع حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 55 ألفًا و998 شهيدًا، بالإضافة لـ 131 ألفًا و559 مصابًا بجروح متفاوتة.