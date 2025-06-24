مجزرة جديدة بحق منتظري المساعدات قرب نتساريم

ارتفعت حصيلة الشهداء في المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بحق الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية قرب شارع صلاح الدين، وسط قطاع غزة، إلى 23 شهيدًا، إضافة إلى عشرات الإصابات، بعضها بحالة خطرة.

ووفق مصادر طبية ومحلية، فإن القصف المدفعي استهدف بشكل مباشر جموع المدنيين في المنطقة المحاذية لمحورنتساريم، شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، حيث كانت تتجمع عشرات العائلات للحصول على المساعدات.

وأفادت فرق الإنقاذ بأن عددًا من الجثامين لا تزال ملقاة في المكان، في ظل صعوبة الوصول إليها بسبب القصف والاستهداف، ما ينذر بارتفاع إضافي في عدد الضحايا خلال الساعات المقبلة.

وتأتي هذه المجزرة في ظل تصاعد مأساة الجوع والمجاعة التي تعصف بآلاف العائلات في غزة، وسط استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، وتضييق الاحتلال على دخول المساعدات الإنسانية.