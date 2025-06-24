الجبهة الداخلية الفلسطينية: مراكز توزيع المساعدات تحوّلت إلى ميادين قنص جماعي

أعلنت الجبهة الداخلية الفلسطينية أن مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة أصبحت أشبه بميادين قنص جماعي، حيث أسفرت الاعتداءات المستمرة للاحتلال عن استشهاد 454 مواطنًا وإصابة 3466 آخرين، نتيجة استهداف المواطنين في طوابير الانتظار.

وأكدت الجبهة في بيانها أن استمرار الاعتماد على الآلية الحالية لتوزيع المساعدات يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المدنيين، داعية إلى إيجاد طرق بديلة وآمنة لتوزيع المساعدات الإنسانية فورًا.

وأشارت الجبهة إلى أن صمت المجتمع الدولي أمام تكرار المجازر يعكس القبول الضمني بسياسة القتل البطيء التي ينتهجها الاحتلال ضد الجوعى والمنكوبين.

كما وجهت الجبهة رسالة تحذيرية إلى المواطنين، حثتهم فيها على عدم التوجه إلى مراكز التوزيع التي وصفتها بـ"فخاخ الموت"، داعية الجميع إلى توخي الحذر والتنبه لمحاولات التضليل المتعلقة بما يُروَّج له كنقاط توزيع آمنة.