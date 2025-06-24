المختار أبو جراد: غياب الأمن يعمّق أزمة المساعدات

حذر المختار أبو نضال أبو جراد، أحد وجهاء غزة، من أن استمرار غياب الأمن يفاقم أزمة توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع.

وقال أبو جراد في تصريح خاص لـ"الرسالة":

"لطالما لا يوجد أمن حقيقي في غزة، ستبقى عمليات سرقة المساعدات تتكرر. ندعو الجهات المختصة إلى التحرك العاجل لضبط الأمن ومنع الفوضى."

وأكد أن حالات السطو على الشاحنات واحتكار التجار للبضائع تساهم في زيادة معاناة الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن الشعب يرفض هذا الاستغلال البشع للأزمة.

ودعا أبو جراد المواطنين إلى الالتزام بالنظام، وترك شاحنات المساعدات تصل إلى مستحقيها بأمان ودون فوضى، قائلاً:

"نحن بحاجة إلى تضافر الجهود لتجاوز هذه الأزمة وضمان عدالة توزيع المساعدات."

وأشار إلى أن العشائر مستعدة لدعم الجهات المسؤولة في تأمين المساعدات ومحاسبة كل من يتعدى على حقوق الشعب الفلسطيني في ظل هذه الظروف الكارثية.