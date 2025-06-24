مصدر للرسالة يكذّب ادعاءات بحبح

زعم الوسيط الامريكي رجل الأعمال بشارة بحبح؛ عدم رغبة حركة حماس التوجه للقاهرة؛ لاستكمال مناقشات وقف اطلاق النار بغزة؛ مدعيا أن الحركة تربط مصير غزة بأحداث إيران.

مزاعم بحبح فندّها مصدر بحركة حماس للرسالة؛ الذي أكدّ أن جزء رئيسي من وفد التفاوض موجود بالقاهرة.

وذكر المصدر أن الدكتور غازي حمد عضو المكتب السياسي للحركة وصاحب قناة التواصل الرئيسية مع بحبح متواجد في القاهرة.

وبين أنّ بحبح وصل للقاهرة؛ بعيد وصول حمد؛ وسرّب للإعلام وجوده بالقاهرة؛ في محاولة ليظهر على أنه يقوم بحراك سياسي هناك.

وكشف المصدر؛ أن الحركة أبدت مرونة عالية في كامل التفاصيل؛ وطالبت بإضافة قطر ومصر على اللجنة التي تقدر "حسن النوايا" إلى جانب واشنطن؛ وهو طلب رحبت به مصر وشددّت على ضرورة تحقيقه.

وذكر المصدر أنّ الحركة واصلت اتصالاتها حتى في ظل الحرب الايرانية الاسرائيلية؛ ولم تتوقف؛ في نفي واضح لمزاعم بحبح ربط الحركة مصير غزة بإيران.